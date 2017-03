"Fake news" : une sénatrice propose de sanctionner les auteurs d'un an de prison

Le phénomène des infos bidons (ou "Fake news") ne date pas d’hier. Mais avec l’avènement des réseaux sociaux, et notamment Facebook, la propagation à la vitesse grand V de ces informations fausses ou inventées a pris une autre dimension au cours de ces derniers mois. Pour y remédier, la sénatrice Nathalie Goulet (UDI-UC) a déposé une proposition de loi visant à sanctionner leur diffusion dans les médias.





Comme le rappelle sa proposition de loi : "Chacun peut aujourd’hui publier ses écrits depuis un ordinateur ou un téléphone portable. C’est en soi une très bonne chose, mais il faut prendre acte de cette transformation de la presse qui est aussi et malheureusement à l’origine d’abus de plus en plus nombreux". Aujourd’hui, explique l’élue de l’Orne, "c’est le fait de publier, diffuser, reproduire qui est incriminé", tandis que "la seule élaboration de fausses nouvelles ne suffit pas" à sanctionner.