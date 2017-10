Fashion Week : les mannequins "grande taille" sur les podiums parisiens ? "Ça va venir", selon le top Clémentine Desseaux

Pour Clémentine Desseaux, 29 ans et modèle "grande taille" française installée aux Etats-Unis, "les réseaux sociaux ont eu un énorme rôle dans le développement de cette industrie et dans notre société en général. Les mannequins n'ont plus seulement une image inaccessible, uniforme et irréelle mais sont devenues une présence forte et affirmée. Le look "off duty" (de tous les jours) et la personnalité sont aussi importants voire plus importants que les qualités de mannequins. D'ailleurs on voit de plus en plus d'individus être utilisés comme mannequins alors qu'ils ne correspondent pas du tout à l'idée que l'on s'en fait. Toutes les tailles, couleurs, types... tout plait et tout est possible aujourd'hui", analyse-t-elle pour LCI.