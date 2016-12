Fausse-couche à Auchan : la caissière déposera plainte en début de semaine prochaine pour "non-assistance à personne en danger"

La polémique n'en finit plus d'enfler. Fadila*, une caissière d'un supermarché Auchan City à Tourcoing victime d'une fausse couche sur son lieu de travail en novembre dernier, veut désormais porter l'affaire en justice. "La plainte sera déposée en début de semaine prochaine directement au parquet du Tribunal de grande instance de Lille", a annoncé à LCI Me Kappopoulos, son avocat. "La non-assistance à personne en danger sera le motif principal de la plainte".





La jeune femme de 23 ans avait également demandé au Comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise (CHSCT) de diligenter une enquête. Une réunion s'est tenue en ce sens le 29 décembre dernier et une enquête a donc été ouverte "afin de déterminer avec précision le déroulement des faits et les possibles dysfonctionnements qui ont conduit à ce drame personnel", indique le ministère du Travail dans un communiqué. Mais selon la CGT, qui se porte civile dans cette affaire, et l'avocat de Fadila, cet évènement est loin d'être isolé.