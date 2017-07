"Faut être c.. pour prendre la route aujourd'hui" : les messages les plus drôles des automobilistes dans les bouchons

610 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Les Français qui partent en vacances se sont armés de patience en de nombreux endroits de l'Hexagone ce samedi avant de rejoindre leur destination de vacances. Bien souvent on s'occupe comme on peut durant ces embouteillages : musique, jeux (pour les enfants), lecture (pas pour les conducteurs / conductrices)... Et puis il y a Twitter et sa horde d'humoristes, pour éventuellement redonner le sourire à ceux et celles qui commencent à s'agacer de ne pas avoir avancé de plus de 500 mètres depuis 20 minutes.