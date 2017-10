Faut-il vraiment se laver tous les jours ?

Sur leur fréquence de douche, les Français se veulent irréprochables : on ne touche pas à la sacro-sainte douche quotidienne ! Mais se laver tous les jours, est-ce vraiment une obligation pour être propre ? Pas forcément : tout est affaire de mesure et de type de peau. Adapter la fréquence des douches au climat et à l'effort mais aussi changer de sous-vêtements tous les jours sont des bons réflexes alors que certains dermatologues mettent en garde contre "l'excès d'hygiène".