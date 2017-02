Faute de moyens, deux communes "défusionnent" 43 ans après

DIVORCE - Faute de moyens, de plus en plus de petites communes sont tentées de fusionner. En 2015, ce sont 772 d’entre-elles qui ont dû renoncer. Dans certains cas, ce sont même les habitants qui demandent le "divorce" afin de retrouver leur autonomie. Comme ici en Seine-Maritime, à Sigy-en-Bray et Saint-Lucien.