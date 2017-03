Femmes victimes de violences : une nouvelle circulaire pour faciliter leur accès au logement social

Alors, que va permettre ce nouveau texte ? Très concrétement, il devrait "amplifier la mobilisation" des acteurs concernés pour "une meilleure prise en compte" de la situation des femmes victimes de violences, si celles-ci sont attestées et constatées par une décision judiciaire. Elles devraient ainsi avoir accès "en priorité et en urgence" à un logement social. Le but : éviter qu'elles ne soient obligées, après un épisode de violences, de retourner au sein du foyer sous peine d'être à la rue ou d'atterrir dans un logement temporaire.





Egalement, la circulaire rappelle qu'un logement social peut être attribué "même si la demandeuse bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple". A cet égard, un guide juridique réalisé par la Fédération nationale solidarité femmes sera diffusé à la fin du mois de mars, auprès des associations de lutte contre les violences. Chaque année, selon les chiffres du gouvernement, "216.000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime".