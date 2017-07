Fermeture de l'unique centre de déradicalisation : "Même les professionnels qui y travaillaient étaient sceptiques"

Contacté par nos soins, le sociologie Michel Fize évoque de son côté un problème de méthode. "Cette tentative légale de lavage de cerveau était vouée à l’échec. On était dans une situation où chacun jouait son rôle : le personnel jouait à déradicaliser et les pensionnaires jouaient à être déradicalisés". Pour l’auteur de l’ouvrage Radicalisation de la jeunesse. La montée des extrêmes, la réponse doit être "sociale et économique" : "Il faut leur redonner une activité, réinsérer ces gens dans un parcours de réussite. Et ne pas les laisser tomber entre les mains de recruteurs jihadistes qui, eux, leur redonnent une identité, un rôle que notre société a oublié de leur apporter".





Dans cette optique, encore faudrait-il que les éducateurs soient formés en conséquence, s’est insurgé sur notre plateau Mohammed Chirani, consultant en prévention de la radicalisation. Pour rappel : Pontourny accueillait initialement des mineurs étrangers isolés, encadrés par 40 salariés. Lesquels ont été reconduits quand la structure est devenue un centre de déradicalisation. "On ne pouvait pas transformer un centre, qui avait une autre mission, en une structure complètement nouvelle. Même les professionnels qui y travaillaient étaient sceptiques", lance Mohammed Chirani.





Et le consultant d’évoquer le chantier majeur à ses yeux en matière de lutte contre la radicalisation : "Il est nécessaire d’avoir une véritable doctrine pour démanteler l’appareil doctrinal de Daech. Et ce n’est pas encore le cas dans tous les dispositifs de désambrigadement". Bref, Gérard Collomb a du pain sur la planche.