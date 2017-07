Elles s'ouvrent ce mercredi : 5 choses à savoir sur les fêtes de Bayonne

Les couleurs d'origine étaient celle de l'Aviron Bayonnais, à savoir le bleu et blanc avant de passer au vert et rouge en 1954, sous l'impulsion du comité des fêtes qui voulait "créer une harmonie plaisante pour parfaire l'ambiance festive''. Mais les choses changent en 1969, lorsque le ténor basque espagnol Luis Mariano jette les clés vêtu de blanc et rouge, comme à Pampelune. Ensuite, la commission a fini par adopter ces couleurs. Le code vestimentaire est aujourd'hui accepté par tous et les visiteurs se prêtent bien volontiers au jeu. "Ici le principe est le même que le déguisement du carnaval. Tout le monde fait la fête ensemble sans aucun jugement", indique le site de l'événement.