Feux de forêt : il y a aujourd'hui deux fois moins de surfaces brûlées que dans les années 70

Comment expliquer qu'entre les années 70 et l'année 2016 les surfaces de terrain brûlées sous l’effet des feux de forêt soient passées de 37.000 hectares par an à 16.100 hectares par an ? Trois raisons sont avancées : une plus grande efficacité du travail des pompiers, une meilleure sensibilisation du public à cette problématique et enfin une priorité donnée au débroussaillement. A ce sujet, 3 millions de foyers du sud de la France doivent régulièrement débroussailler leur terrain chaque année, sous peine de devoir payer une amende.