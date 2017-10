Fichage d'intérimaires chez Leroy Merlin : jusqu'où l'employeur peut-il (légalement) aller ?

Si elles sont autorisées, les zones commentaires, "sont néanmoins à utiliser avec la plus grande circonspection", la loi informatique et libertés précisant que les appréciations qui y figurent "doivent être pertinentes, adéquates et non excessives".





"La CNIL est extrêmement vigilante sur le contenu des zones commentaires et, au besoin, sanctionne les comportements abusifs. Les sanctions peuvent aller d’un avertissement public comme elle l’a fait récemment avec un organisme spécialisé dans l’aide aux devoirs, jusqu’à une sanction financière. La CNIL peut également transmettre les éléments dont elle dispose à la justice si elle constate des infractions pénales", rappelle Me Vallat sur son blog personnel. Et de conseiller un "auto-contrôle permettant de n’écrire que ce que l’on est en mesure de présenter et d’assumer."





L'autre condition qui s'impose à l'employeur concerne la publicité la pratique. "Généralement, le salarié ne connaît pas ce droit, mais il peut s'enquérir à tout moment des fiches tenues par l’entreprise et dont il fait l'objet", précise le spécialiste. Et de regretter : "Cela doit normalement être précisé dans le réglement intérieur en expliquant que l'entreprise peut être amenée à ficher et dans quelles conditions. Mais ça n'est bien souvent pas le cas."





Enfin, s'ajoute la question des fichiers informatisés. "Ceux qui comportent des données personnelles, c'est-à-dire permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique, doivent être déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)", rappelle Me Vallat.