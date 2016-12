Fiche technique raciste chez Laforêt : l'agence dans la tourmente, plusieurs plaintes déposées

L’association de lutte contre le racisme a déposé plainte contre l’agence Laforêt et la propriétaire "pour subordination d’offre locative à un critère de nationalité et de couleur de peau". "J’ai écrit au procureur de la République pour réclamer l’ouverture d’une enquête de flagrance" (qui intervient tout de suite après qu'une infraction a été constatée). Dans ce courrier, que LCI s’est procuré, Samuel Thomas demande le "renvoi de cette affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'un procès public puisse constituer un acte de pédagogie fort et que chacun sache que subordonner la location d'un appartement à un critère de nationalité ou de couleur de peau est un délit grave". Selon lui, "le temps permet aux différentes parties d’aiguiser leur stratégie de défense. La justice doit agir vite. J’ai contacté le commandant en chef du commissariat des Lilas, mais il attend les directives du procureur pour mener une investigation".





De son côté, SOS Racisme "étudie la faisabilité d’une action en justice". Le Défenseur des droits a fait également savoir qu'il avait ouvert une enquête auprès de l’agence et de la propriétaire. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a saisi le Parquet de Paris et se portera partie civile. "Ce sera à la justice de déterminer qui est responsable, affirme le porte-parole de l’association, auprès du Figaro. Ce n’est pas si souvent qu’on a affaire à des cas de flagrant délit comme celui-là. D’ordinaire, les cas de discrimination sont difficiles à prouver", a-t-il ajouté, rejoignant ainsi l’avis de Samuel Thomas : "Il n’y a jamais de procès public pour ce type d’infraction. Ces affaires se soldent souvent par des arrangements à l’amiable, ce qui donne un sentiment d’impunité".