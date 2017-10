Fin des véhicules essence dans Paris en 2030 : les réponses aux questions que vous vous posez

Les élus parisiens insistent sur le fait que d’ici 13 ans, les technologies autour des voitures propres seront beaucoup plus avancées qu’aujourd’hui. "Nous sommes à l’aube, en réalité, d’une véritable révolution au niveau de la mobilité. On voit que les constructeurs automobiles, par exemple, tournent la page du diesel et investissent massivement dans les véhicules électriques", a déclaré sur LCI Christophe Najdovski. David Belliard compte également sur "les acteurs industriels" pour "changer et rendre les moteurs propres et accessibles" financièrement au plus grand nombre. Aucun n’a annoncé la mise en place d’une nouvelle prime pour se débarrasser de son véhicule polluant.