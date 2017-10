Fin du conflit des routiers : y a-t-il une brèche dans les ordonnances réformant le travail ?

Si l'accord est fidèle à "l'esprit" de la loi, c'est avant tout parce qu'il témoigne d'un dialogue social réussi entre les syndicats et le patronat, ce qui était précisément l'objectif affiché des ordonnances. Mais en réalité, cet accord, trouvé après des mouvements de blocages organisés par la profession, a plutôt été conclu "malgré" les ordonnances. En effet, celles-ci ont donné la primauté à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche dans de nombreux domaines. Parmi ceux-ci : la négociation des primes, comme la prime d'ancienneté, le 13e mois, la rémunération des jours fériés ou encore les fameux "frais de route" qui peuvent représenter jusqu'à 1.000 euros dans la rémunération des routiers. Pour les syndicats, un accord d'entreprise moins-disant sur ces questions aurait pu entraîner de fortes baisses de rémunération.





Le projet d'accord stipule donc que "les éléments de rémunération compensant le travail de nuit, les jours fériés et les dimanches" deviennent "partie intégrante" des salaires minimaux hiérarchiques, et relèvent donc d'une convention collective et non d'un accord d'entreprise. Ce qui constitue bien une dérogation à la nouvelle législation.