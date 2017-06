Fin du RSI : les indépendants dubitatifs

Les équipes du 13h de TF1 se sont ainsi rendues à Evrecy, dans le Calvados, afin de demander l'opinion des principaux concernés sur le sujet. Et pour cause : sur ce marché, la quasi totalité des commerçants dépend du RSI. Et les réactions sont mitigées : "C'est une bonne nouvelle, avance une vendeuse, mais il faut juste savoir ce qui va se faire par la suite. On ne demande pas toujours aux commerçants, aux artisans, leur avis. Un changement, mais on veut savoir pourquoi." Une certitude : l'an prochain, les charges resteront les mêmes et les indépendants conserveront les mêmes prestations...