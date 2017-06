Ramadan : maquillage, cigarette, insulte... quels sont vraiment les interdits pendant le mois de jeûne des musulmans ?

Fateh Kimouche fondateur d'Al-Kanz.org , un site d’informations pour les consommateurs musulmans, que nous avions contacté lors du précédent ramadan, tenait à lever le doute sur une première idée reçue. "Beaucoup de gens croient que l'on doit jeûner à partir du lever du soleil. Or, c'est à partir de l'aube, il peut y avoir une heure de différence", précisait ce spécialiste de la religion musulmane. Et pour le reste, qu'a-t-on le droit de faire et de ne pas faire ?