700 tenues de travail radioactives déterrées par hasard à Flamanville

Elles sont sept fois plus nombreuses que ce que l'on pensait. Au lieu de la centaine de tenues radioactives qu'EDF avait annoncé avoir trouvées par hasard sur un chantier à la centrale nucléaire de Flamanville, il y en aurait finalement 699. Pour l’heure, l’origine de ces vêtements contaminés au cobalt 60, un produit notamment présent dans les rejets liquides des centrales électronucléaires, reste floue.





Tout a commencé avec un coup de pelleteuse. En mai 2016, EDF annonçait avoir trouvé, enterrés à quelques mètres de profondeur, des déchets non-radioactifs sur le terrain de la centrale nucléaire de Flamanville. Le chantier d’un parking y était en cours. Deux mois plus tard, la présence parmi ces déchets d’une centaine de tenues contaminées étaient mise au jour par le producteur d'électricité. Et leur nombre est finalement bien plus important.





"C'est un chantier en mouvement. On a commencé à faire ces travaux d'excavation : on avait des déchets traditionnels, du bois, de la ferraille. Puis on a trouvé des tenues et on a continué à creuser, on en a trouvé d'autres, 699 exactement", explique Stéphane Brasseur, directeur de la centrale. Il n'est "pas exclu" qu'EDF trouve d'autres tenues contaminées, ajoute-t-il.