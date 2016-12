"Fofolle", "main à 90°"... : un cas "d'homophobie ordinaire" sur un groupe Facebook de médecins

De l’homophobie ordinaire sur les forums de médecins ? C’est en tout cas ce qu’affirment de nombreux internautes qui ont mis la main, ce mercredi 28 décembre, sur plusieurs commentaires postés sur la page Facebook "Les médecins ne sont pas des pigeons", communauté virtuelle rassemblant plus de 30.000 membres.





Un témoignage, notamment, a attiré l’attention. Publié le 26 décembre dernier, il relate une consultation pour "fissure anale", détaillant ainsi : "Le truc, c’est que le patient est homosexuel. Pas un homo de type'fofolle' avec des manières surjouées, plutôt un monsieur tout le monde." Faisant face, au sein même de la communauté, à plusieurs remontrances sur son vocabulaire et les "clichés véhiculés", l’auteur du post, qui se présente comme médecin, tente alors d’argumenter ses propos. Et précise : "Le terme ‘fofolle’ était sans doute choquant mais il est évocateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail génétique et neurologique mais je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire quand je parle d’un homme qui ‘surjoue’ des comportements féminins : façon de parler avec intonations vers le haut, expressions faciales exagérées, main à 90° en marchant (posture de la théière que l’on décrit en théâtre), marche avec les pieds sur une ligne en balançant les hanches, etc…"