Fonction publique, école, hôpital... Ces dépenses publiques dans lesquelles la Cour des comptes conseille de tailler

En guise de "levier permettant de rendre moins coûteuses et plus efficaces les politiques publiques", la Cour des comptes préconise d'abord de "maîtriser la masse salariale des administrations publiques", en réexaminant notamment "certaines indemnités dont la justification n'apparaît plus évidente", en reprenant "une réduction du nombre de fonctionnaires" ou encore en observant "une augmentation de la durée effective de travail dans la fonction publique".





Autre levier d'action possible : "la maîtrise de la dépense locale". Elle passe, selon la Cour des comptes, par " une clarification des missions des différents échelons de collectivités pour éviter les doublons et réduire la complexité administrative. Par ailleurs, les sages ont quelques pistes en matière d'enseignement scolaire. Là, ils préconisent un "réajustement du coût du lycée". Concrétement, la Cour des comptes estime qu'il serait judicieux de repenser les ressources financières allouées à certaines matières plutôt que d'autres, moins bien référencées dans le classement PISA, qui compare les résultats scolaires à l'échelle mondiale.