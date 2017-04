Euro Millions : un Français remporte l'incroyable jackpot de 83,4 millions d'euros !

MULTIMILLIONNAIRE. Un Français a remporté mardi soir la cagnotte de l’Euro Millions, qui s’élevait à…83,4 millions d’euros. Soit la deuxième plus grosse somme de l’année. Depuis sept tirages en effet, aucun ticket gagnant : de quoi faire grossir la cagnotte jusqu’à hier soir. Et pour gagner, il fallait avoir coché les numéros 5, 21, 22, 31, 49, 2 et 8. Ce chanceux gagnant est le premier Français à l’emporter cette année. Mais le septième grand gagnant de l’année, après un Belge, un Portugais, deux Britanniques, un Espagnol et un Irlandais.