Une minute pour comprendre... le mal-logement en France

Pour la première fois cette année, la fondation Abbé Pierre prend aussi en compte dans son étude les gens du voyage les plus modestes mais aussi les habitants des foyers de travailleurs migrants. Mais il serait faux de penser qu'il suffit d'avoir un toit au-dessus de la tête pour vivre décemment. Ainsi, le mal-logement, c'est très souvent aussi un toit... mais pas d'eau courante, de sanitaires, de chauffage, ou l'obligation de vivre dans des pièces surpeuplées, à cause du manque d'argent.





Et la crise du logement, qui fragilise plus de 12 millions de Français, n'est bien entendue pas étrangère à cet état de fait. Flambée des loyers, locataires qui ne parviennent plus à régler les charges, propriétaires étranglés dans des copropriétés en difficultés... les chiffres sont éloquents : entre 2006 et 2015, les procédures pour impayés ont fait un bond de 21%.