François Hollande va naturaliser 28 anciens tirailleurs sénégalais à l'Élysée

Vingt-huit tirailleurs sénégalais vont être naturalisés ce samedi matin à l'Elysée. François Hollande va présider la cérémonie qui reconnaîtra "l'engagement et le courage des tirailleurs sénégalais issus de l'Afrique subsaharienne, qui ont combattu pour la France dans les différentes opérations militaires entre 1857 et 1960", indique la présidence.





La majorité de ces 28 hommes - 23 Sénégalais, 2 Congolais, 2 Centrafricains et un Ivoirien – qui sont nés entre 1927 et 1939 vivent en région parisienne. Ils retrouveront ainsi une nationalité qu'ils ont perdue à l'indépendance des colonies en 1960. Un aboutissement pour Aïssata Seck, adjointe à la maire de Bondy (Seine-Saint-Denis) et petite-fille d’un ancien combattant sénégalais, qui est à l'origine de la pétition signée par 60.000 personnes, dont de nombreuses célébrités.