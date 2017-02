François Richard, le commanditaire de l’assassinat du juge Michel va être libéré

La révélation ce mercredi de la libération prochaine de François Girard, dit "Le Blond", renvoie à une affaire tragique et emblématique des années de plomb marseillaises. Le 21 octobre 1981, alors qu’il rentre chez lui peu avant 13h, le juge d’instruction Pierre Michel est abattu de trois balles par deux hommes circulant en moto. Plus de 35 ans plus tard, Francis le Blond, qui nie toujours être le commanditaire du crime pour lequel il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec 18 ans de sûreté pour "complicité d’assassinat", va être libéré. "Il reconnaît qu’il était informé du projet et il admet que sa condamnation était légitime", écrivent les magistrats dans leur décision rendue mercredi et que révèle La Provence. La cour d’appel de Riom avait en effet était saisie d’une demande de libération conditionnelle.





A 68 ans, François Girard, ancien caïd lié à la "French Sicilian Connection", doit être placé dans quelques jours sous bracelet électronique et va vivre dans la région bordelaise, indique le quotidien régional. Il restera interdit de séjour en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans l’Hérault. Ce natif de Marseille était sorti une première fois de prison en 2005 pour raisons médicales avant d’y revenir après une condamnation à 10 ans de prison pour un dossier de stupéfiants couvrant les années 2008 et 2009.