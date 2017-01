Frappée par des pluies violentes, la Polynésie française placée "en état de calamité naturelle"

Les images sont impressionnantes. La Polynésie française a été frappée par des pluies diluviennes ce week-end, à tel point que le gouvernement a dû placer la collectivité d'Outre-Mer "en état de calamité naturelle", a-t-on appris dans un communiqué publié dimanche (lundi 23 janvier à Paris).





De fortes pluies se sont abattues sur Tahiti et Moorea, provoquant de lourds dégâts matériels. Des centaines de maisons ont été inondées, plusieurs ponts détruits ou endommagés et de nombreuses routes rendues impraticables par les violentes précipitations qui ont balayé les îles les plus habitées de Polynésie française, a indiqué le haut-commissariat.