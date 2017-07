Fraude et falsification des produits régionaux : quand les agriculteurs font justice eux-mêmes

Sur certains marchés de produits locaux destinés aux touristes, on trouve des clients mystères d’un genre un peu particulier. Il s’agit de producteurs et d’agriculteurs déguisés qui viennent vérifier les produits des commerçants. Ces agriculteurs inspectent les boutiques de souvenirs, prennent des échantillons et vérifient les étiquettes. Ils analysent ensuite en laboratoire ces produits et alertent la répression des fraudes lorsqu’il s’agit d’un produit mensonger.