Fringales nocturnes, envies subites de chocolat, aversion pour la viande... Comment nos pulsions alimentaires révèlent nos désirs ou angoisses

Depuis quelques temps, tous les soirs, Emma a une fringale subite. Même quand elle a bien mangé et pas forcément faim. Et elle n’a envie que d’une seule chose : des tablettes de chocolat, qu'elle ramène dans son lit et avale devant la télé. A chaque fois, il lui faut des tablettes de chocolat. Pas d’entremets ou de desserts chocolatés, des tablettes.





Au fur et à mesure des entretiens avec Nathalie Dumet, Emma laisse transparaître la solitude qu’elle ressent depuis la fin de sa dernière relation amoureuse. Jo lui manque. Il ne voulait pas se fixer, c’est lui qui est parti après quelques années. Elle le trouvait très beau, presque trop pour elle. Un jour durant une séance, Emma lâche ces mots : "Il était tout en muscles, avec de belles tablettes de choc... " Et, avec ce lapsus, fait le lien. Ces fringales de tablettes au chocolat disent en fait toutes les envies sexuelles insatisfaites et frustrées d’Emma., estime la psy.