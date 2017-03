Fusillade au lycée à Grasse : la sécurité des établissement scolaire en question ?

Sur le papier, tout est donc très calé. Reste que sur le terrain, les choses se révèlent souvent plus compliquées, essentiellement par manque de moyens et de personnels. A la rentrée dernière, Philippe Vincent, proviseur d’un établissement à Marseille et membre du Syndicat des proviseurs, détaillait ainsi son "casse-tête" à LCI, pour mettre en place ces mesures.





Il est à la tête d’un des plus gros lycées de France : 8 hectares, 26 bâtiments, 2700 personnes. Et la plus simple des consignes peut être compliquée à mettre en place. Ainsi, son lycée dispose de quatre entrées relativement importantes. "Qui surveille, où, quand, comment ?", demandait le proviseur. "Dans la description des missions des personnels, personne chez nous n’est vraiment préposé à la sécurité", se désolait-t-il. Du coup, il racontait faire "tourner le concierge, le CPE, le personnel de direction, avec des consignes plus ou moins claires".





Mais si le ministère établit les grandes lignes et annonce les moyens, ce sont les Régions qui ont en charge les lycées. Ils choisissent donc les orientations et... peuvent avoir tendance à rogner sur les budgets depuis quelques années. Le proviseur Philippe Vincent, également secrétaire général adjoint du SNPDEN (Syndicat des personnels de direction), expliquait ainsi avoir auparavant "deux loges d’accueil, qui permettaient de couvrir de manière complète deux entrées. Aujourd’hui, nous n'avons ce dispositif que sur une entrée."