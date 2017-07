Galères de vacances : la maison que vous avez louée est déjà occupée, comment se prémunir d'une telle arnaque ?

En amont: si le prix de la location est vraiment plus bas que la moyenne du marché et qu’en plus le loueur est prêt à vous faire toutes sortes de facilités, cela doit vous mettre à la puce à l’oreille et il vaut mieux éviter. Deuxièment : enquêtez. Après un premier échange par mail, rien ne remplace un coup de fil pour "tester" l’interlocuteur.





Ensuite, faites votre petite enquête sur le Web pour vérifier que la maison et le propriétaire existent réellement. Regardez si les locataires précédents ont laissé des commentaires. Vérifiez l’ancienneté du loueur sur la plateforme. Enfin, si le doute persiste, allez sur infogreffe.fr ou atout-france.fr : ces sites officiels recensent les sociétés liées au tourisme qui sont accréditées par l'organisme de contrôle.