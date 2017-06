Gay Pride : la présence d’un groupe "LGBT-En Marche" n'a pas plu à tout le monde

"En Marche n’a rien à faire ici !", pouvait-on encore lire sur le tract distribué. La "Pride de nuit" accuse le parti du président de "(recycler) des opposant-e-s aux droits des LGBTI" (lesbiennes, gays, bis, trans et intersexe) et s'indigne du contraste entre la présence du groupe et d'anciennes prises de position hostiles au mariage gay de certains membres du gouvernement dont Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. La nomination de la sénatrice Jacqueline Gourault (Modem), qui s’était opposée au mariage gay, a également fait grincer des dents.