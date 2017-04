"Génial" ou "conneries" ? Le parc des "Rives de Seine", libéré des voitures, inauguré ce dimanche à Paris

Il est vrai que ces quais libérés des voitures font le bonheur des Parisiens qui viennent y flâner aux beaux jours. "C’est génial pour les petites balades, c’est un petit coin de verdure, ça donne un petit air de vacances", témoigne une jeune maman sur LCI. "C’est très agréable de se promener en bord de Seine", dit un autre.





Pour l’instant, les aménagements prévus sont encore limités – un des reproches de la droite qui déplore le faible budget qui leur est consacré et qui parle d'"une déclinaison improvisée et sommaire de ce qui a été fait rive gauche ". Quelques animations pour les enfants, un terrain de mini-foot, un mur d’escalade ont fleuri. Dans les jours qui viennent, doivent s’installer des entreprises issues de l’économie sociale et solidaire, avec un restaurant locavore, un atelier de réparation de vélo ou encore une boutique vendant des produits du commerce équitable. 1.200 m2 de pelouse devraient aussi être installés, ainsi que des massifs de plantes vivaces, sur ce site encore très minéral.