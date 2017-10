Gironde : jugeant leur montant trop élevé, il rend ses allocations familiales à la CAF

Lorsque le couple a indiqué à la CAF qu'il ne souhaitait pas recevoir cet argent, l'organisme lui a répondu qu'il ne pouvait pas refuser cette somme. "Donc on a fait opposition au virement. C'est totalement illogique que quelqu'un qui gagne 900 euros par mois touche la même chose que quelqu'un qui en gagne 5 000. C'est tout sauf juste", estiment Hubert et son épouse. L'entrepreneur se range de l'avis de certains membres de la majorité présidentielle de ne plus verser ces allocations familiales aux foyers les plus riches. "Qui, quand il gagne 6 500 euros par mois, a besoin de 117 euros pour son gamin ? Il faut arrêter de se raconter des conneries", affirme le chef d'entreprise.





Selon le Girondin, il n'est "pas logique" que les foyers aisés bénéficient des mêmes aides que ceux plus modestes. "Je suis peut-être un ovni en France. J'ai entendu des gens regretter qu'ils paient tout plein pot en gagnant 8 000 euros par mois. La vie doit être vachement dure... Qu'ils fassent l'essai : tu ne paies rien plein pot mais pendant six mois tu essaies de vivre avec 1 000 euros par mois", lance-t-il. L'entrepreneur va même plus loin : les plus riches devraient contribuer plus, et ceux qui s'y refusent devraient partir. "Quand on a un certain niveau de vie, et bien oui, on fait plus d'effort que les autres. Ceux qui ne veulent pas faire partie de l'effort national, ils n'ont qu'à partir en Belgique ou au Portugal".