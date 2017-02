Gleeden gagne son procès contre une association catholique : non, l’infidélité n’est pas un délit

Les plaignants ont donc été déboutés, et devront même verser 2000 euros à Blackdivine, au titre des frais de justice. On ignore, pour l’heure, si l’association a l’intention ou non de faire appel. De son côté, Me Caroline Mécary, l’avocate de la société éditrice, considère que "c’est la victoire de la liberté d’expression sur ces bigots animés d’une volonté de censure".