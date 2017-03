Pourquoi certains profs nous laissent un souvenir impérissable

Deux femmes ont eu la chance de remporter ce prestigieux prix depuis sa création. Une institutrice américaine, Nancie Atwell qui, grâce à des ateliers d'écriture et de lecture a donné aux enfants et aux adolescents, le goût de la lecture. L'année dernière, c'était une enseignante palestinienne, Hanan al-Hroub, qui fut primée. Cette dernière a mis au point une méthode d'enseignement adaptée à des élèves exposés et souvent traumatisés par la violence de leur région en guerre.





Mais ces professeurs un peu "particuliers" et presque d'un genre nouveau ne sont pas les seuls à avoir "transformé la vie" de certains élèves. En témoigne les nombreux récits de nos lecteurs, récoltés au fil des jours qui confirment un attachement vis-à-vis des enseignants qui ont marqué leur scolarité. Une affection profonde qui soulève quelques questions que nous avons posées à des spécialistes.