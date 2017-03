Ces profs qui ont changé nos vies : "Elle a su me valoriser et trouver les mots qui ont fait de moi ce que je suis"

Pour beaucoup de nos lecteurs, la confiance que leurs professeurs ont placé en leurs élèves, ainsi que la passion qu'ils mettaient dans l'enseignement, leur ont permis d'avancer. Ainsi, Agathe Mündler, étudiante en master pro, nous explique sur c'est son professeur de mathématiques au lycée qui lui a permis de progresser dans cette matière pas toujours appréciée des élèves. Mais pas seulement : "Il m'a permis de croire en mes capacités et de penser qu'à force d'efforts, on finit par y arriver. Il m'a permis de ne pas considérer quelque chose pour acquis (ma nullité en maths) car on peut toujours s'améliorer", dit-elle à LCI.





Philippe Balland, qui travaille aujourd'hui dans l'aéronautique, nous raconte que c'est un professeur de mathématiques du collège qui lui a permis de croire en ses capacités à faire le métier dont il rêvait adolescent. Il raconte : "Il a tout fait pour que j'aille dans l'établissement qui me permettrait de faire le métier que je rêvais de faire ado : météorologue. La rigueur qu'il nous a transmise m'a suivi jusqu'à la fin de mon cursus et me suit encore dans mon travail qui est emprunt de mathématiques ! Je donne ponctuellement de l'aide en maths, justement, au fils d'un ami, et je m'efforce de me rappeler ce qu'il m'a appris et de le transmettre à mon tour".





Jihane, elle, a pu dépasser ses difficultés grâce à l'implication personnelle, parfois, de son enseignant. "Dyslexique, j'ai été en Segpa (Sections d'enseignement général et professionnel adapté, ndlr). Mon professeur qui était à l'époque notre référent a vu en moi une grande capacité à surpasser ma dyslexie et mes lacunes en français. C'était le seul à croire en moi quand les autres enseignants et mes propres parents n'y croyaient pas. Je voulais mon bac +2 et travailler dans une grande entreprise : il m'a donné des heures de cours en plus, m'a inscrite au théâtre pour combattre ma timidité. Grâce à son travail acharné, je suis sortie de la Segpa pour être acceptée dans un lycée et préparer mon baccalauréat en comptabilité-gestion. J'ai eu mon diplôme et aujourd'hui j'étudie à l'université Lumière-Lyon 2, et je compte bien aller plus loin".