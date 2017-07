GPA : la Cour de cassation donne son feu vert pour l'adoption par les "parents d'intention"

Françoise Thouin-Palat, qui défendait devant la Cour de cassation un couple hétérosexuel ayant eu des jumelles en Ukraine grâce à une mère porteuse, réagit pour LCI à cet arrêt. Elle constate d'abord "une avancée incontestable pour les couples de même sexe". "La Cour de cassation a permis de concrétiser les droits du mariage entre des personnes de même sexe, c'est à souligner".





Mais pour ses clients, c'est la déconvenue. "Les juges ont estimé que traduire un état civil étranger où sont présents les deux parents français serait un mensonge. Et je me demande : la justice française a-t-elle le droit de condamner ce que décide une cour étrangère ?" Quant aux causes qui ont poussé la Cour de cassation à ne pas aller dans son sens, maître Thouin-Palat avance : "Pendant sa campagne, Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur de la transcription à l'état civil des enfants nés par GPA. Peut-être les juges ont-ils estimé qu'ils n'avaient pas besoin de faire un pas de plus en avant. En attendant, on se retrouve dans une situation absurde. Imaginons que dans un couple, le père, seul reconnu légalement, vienne à décéder. On fait quoi pour les enfants ?" demande celle qui estime qu'à l'heure actuelle, l'intérêt supérieur de l'enfant, dans ce cas précis, n'est pas respecté.