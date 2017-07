GPA : la Cour de cassation reconnaît légalement les "parents d'intention"

La GPA reste en effet interdite en France. Mais plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avaient conduit la Cour de cassation à valider, en 2015, la transcription du lien de filiation entre l'enfant et son père biologique. Deux ans plus tard, nous voici donc arrivés à un tournant encore plus décisif.





Désormais, le "père d'intention" dans les couples homosexuels et la "mère d'intention" dans les coupes hétérosexuels peuvent désormais être reconnue légalement, mais seulement via l'adoption, et pas via la transcription de l'état-civil d'un pays étranger dans le droit français.