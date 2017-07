GPA : la Cour de cassation va rendre une décision historique sur la question des mères porteuses

La GPA reste interdite en France. Mais plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont conduit la Cour de cassation à valider, en 2015, la transcription du lien de filiation entre l'enfant et son père biologique. Deux ans plus tard, nous voici donc arrivés à un tournant peut-être encore plus décisif, alors que partisans et opposants à la légalisation de cette pratique continuent de se déchirer.