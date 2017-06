Grandes surfaces cherchent bouchers désespérément

EMPLOI - Alors que la clientèle se montre de plus en plus exigeante, la grande distribution recrute des bouchers à tour de bras. Selon Pôle Emploi, plus de 2.000 postes sont à pourvoir dans toute la France ! Hélas, les candidats ne se bousculent pas. Pour contrer cette pénurie, les recruteurs sortent les grands moyens pour attirer les aspirants bouchers : le carnet de chèques !