Graph – S’il monte à 10 euros, comment le prix du paquet de cigarettes se situera-t-il par rapport à celui de nos voisins ?

"Le tabac en France entraîne plus de 80.000 décès (par an). C’est la première cause de mortalité évitable, et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents. Ne rien faire est exclu". Dans son discours de politique générale mardi après-midi à l’Assemblée, Edouard Philippe a adopté un ton particulièrement volontariste en matière de lutte contre le tabagisme. Avec une feuille de route claire : le prix du paquet de cigarettes, qui oscille aujourd’hui en France entre 6,50 et 7,10 euros, atteindra "progressivement" le seuil symbolique des 10 euros. Si le Premier ministre est resté flou sur le calendrier, sa ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s’est déjà prononcée pour une augmentation "rapide et forte" "dès 2018".