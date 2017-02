Grau-du-Roi : le beau temps fait des heureux

PLAISIR - Au Grau-du-Roi aujourd'hui, sur la promenade, on se fait plaisir... avec une glace, en plein mois de février. Et pour ces jeunes vacanciers, le temps exceptionnellement doux chamboule - délicieusement - le programme de la journée : finalement, cela sera balade sur la plage. Un véritable bonheur, surtout pour les enfants, après un hiver bien froid et souvent pluvieux.