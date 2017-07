Grève chez HOP ! à partir de jeudi : attention, vols perturbés

Les négociations qui se tenaient mardi entre la direction de Hop!, filiale domestique d'Air France, et des syndicats de pilotes n'ont pas permis d'éviter la grève programmée dès jeudi pour six jours, la première des pilotes de cette jeune compagnie -en avril, les hôtesses, stewards et personnels au sol de Hop! s'étaient mis en grève deux jours, mais les pilotes ne s'étaient alors pas associés au mouvement.





"La négociation est terminée, la direction y a mis fin. La grève est annoncée", a déclaré à l'AFP Armand Simon, président du SNPL Hop!, majoritaire dans les cockpits (57%) de la filiale court et moyen courrier d'Air France.