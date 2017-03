Grève des contrôleurs aériens : un quart des vols annulé dans l'ouest, le mouvement se poursuit jusqu'à vendredi

Les aéroports de Bordeaux, Marseille, Nice, Brest et ceux de Corse ont été touchés par la grève, et ceux de Paris dans une moindre proportion. A Roissy Charles-de-Gaulle, 34 vols ont été annulés sur le millier de rotations programmé, a précisé une source aéroportuaire interrogée en fin d'après-midi. A Orly, "25%" des vols en provenance ou à destination du sud et de l'ouest du pays devaient être annulés, selon une autre source aéroportuaire. Elle n'a relevé aucune tension dans les aérogares et évoqué des retards "constatés de 44 minutes en moyenne".





L'Unsa a déposé un préavis de grève de lundi à vendredi pour les centres de Brest et Bordeaux, et un autre de mardi à jeudi pour celui d'Aix-en-Provence. Troisième syndicat parmi les quelque 4.000 aiguilleurs du ciel, avec environ 20% des voix, l'Unsa souhaite que ses propositions d'organisation du temps de travail pour trois centres de contrôle (Brest, Bordeaux et Aix-en-Provence) soient prises en compte par la DGAC. Son représentant Laurent Bertin a indiqué qu'aucune rencontre n'était pour l'heure programmée avec les autorités.