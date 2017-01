Grève des lycées d'éducation prioritaire : que réclame "Touche pas à ma Zep" ?

Les "oubliés", comme ils se sont eux-mêmes qualifiés, réclament donc "un label commun de l'éducation prioritaire de la maternelle au bac pour garantir des moyens pérennes (effectifs limités, demi-groupes, vie scolaire...) et des équipes stables (droit à la mutation et indemnités spécifiques pour l'ensemble des personnels)". Mais aussi "une carte élargie de l'éducation prioritaire en lycée comprenant tous les lycées relevant de l'éducation prioritaire". Cette dernière avait été promise par l’ancien ministre de l’Education et désormais candidat à la primaire de gauche, Vincent Peillon, mais jamais créée.