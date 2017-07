Grève des pilotes de Hop ! : "87% des vols court et moyen-courrier seront assurés" jeudi

Dans le détail, "151 vols seront annulés" sur les 481 prévus initialement, précise-t-elle à l’AFP. Les perturbations concernent uniquement les avions régionaux de Hop!, une entité juridique parfois confondue avec la marque commerciale "Hop! Air France", qui rassemble tous les vols court et moyen-courrier d'Air France. Les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy seront touchés, comme ceux de Nantes, Strasbourg, Toulouse, Rennes, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lyon ou Marseille. Quelques vols vers l'Italie, l'Allemagne et la Belgique sont aussi concernés. N’hésitez pas à consulter le site de la compagnie pour plus d’informations sur votre vol.