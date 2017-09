Routiers : "effarés" après avoir rencontré la ministre et le patronat, les syndicats menacent toujours

Ils n’ont "rien obtenu de concret" et parlent même de "coup de tonnerre" après leur réunion avec la ministre des Transports et le patronat. Les syndicats de routiers ayant rencontré Elisabeth Borne (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) à propos de l’application de la réforme du code du travail ont appris "avec stupeur que les ordonnances venaient impacter les frais de route" des conducteurs.





Des indemnités (repas, nuitée...) qui peuvent représenter jusqu’à "1000 euros par mois sur la fiche de paie pour un conducteur zone longue" selon la CGT, entre "600 et 1 200 euros" en fonction du type de mission selon FO. Celles-ci peuvent être remises en cause par les ordonnances, puisque "toutes les primes" étant garanties par les conventions collectives sont susceptibles d’être renégociées entreprise par entreprise. Il en va de même pour les primes d’ancienneté et le 13e mois dans le transport de voyageurs, a expliqué à l’AFP un représentant de la CFDT.