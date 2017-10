Grève des éboueurs à Marseille : l'employeur pointe "un temps de travail qui dépasse rarement 4 heures par jour"

Des tonnes d’ordures au coin des rues, un maire qui en appelle au préfet et des citoyens exaspérés : à Marseille, les grèves des éboueurs se suivent et se ressemblent. La ville entre ce mardi dans son sixième jour de conflit. En cause ? Environ 200 salariés qui bloquent l’accès aux centres de transfert des déchets.





Les grévistes espèrent en effet faire fléchir leur employeur, l’entreprise de nettoiement Derichebourg. Leur revendication est simple : le maintien d’une prime, diminuée selon eux quand la société est devenue le nouveau prestataire du ramassage d'ordures d’une poignée arrondissements (2e, 15e et 16e). "On veut être payés comme on était payés avant. On a reçu que la moitié des primes", a fait valoir l'un des grévistes, Tahar Ghali, du syndicat FO.