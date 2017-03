"On est les oubliés de la République" : ils nous racontent leur quotidien en Guyane

Nicolas nous raconte, que sa cousine a dû se rendre en métropole pour se faire opérer : "sa pathologie n'était pas soignée là-bas". Pour Hélène, "il y a de très bons médecins avec des services de santé à l’européenne. Le point noir c’est le CHU de Cayenne, il est moribond : pas assez de personnel, ni de matériel. Si on doit se faire opérer, on le fait en métropole ou à Kourou. D’un point de vue santé, c’est une catastrophe", nous dit-elle. Sa fille, en terminale S au lycée, s'apprête à passer son bac et envisage de faire médecine. Pour cela, la jeune fille devra faire ses études en métropole : "Ici c’est pas possible, c’est un simulacre avec des vidéos conférence etc.", dit-elle tout en précisant que le but de sa fille est de revenir en Guyane, en tant que médecin, au terme de ses études.





A 250km de là, à Saint-Laurent du Maroni, la situation semble dramatique. "Les hôpitaux sont dans une situation plus qu'alarmante... il faut vraiment le voir pour le croire (...) J'ai accouché à Saint Laurent du Maroni il y a un an, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps lorsque j'ai vu la maternité, lorsque j'y ai mis les pieds, lorsque j'ai cherché un gynécologue. Il n'y avait personne, trop de monde, que des sage femmes pour suivre les grossesses", raconte Olivia, institutrice métropolitaine mutée dans cette ville située en bordure du fleuve et de la frontière avec le Surinam. L'offre de soin est insuffisante et les médecins généralistes débordés. En ce qui concerne les spécialistes, c'est soit un an d'attente, pour un rendez-vous, soit en France métropolitaine.