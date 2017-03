Grève générale votée en Guyane : "Bloquer le pays semble le seul moyen de se faire entendre"

"Tout est bloqué. Il n’y a plus rien qui fonctionne." Alors que l’UTG, principal syndicat guyanais, a voté ce samedi une grève générale à compter de lundi, la situation sur place reste préoccupante, comme nous l’ont confié des habitants de ce département-région d’outre-mer. Et ce malgré l'appel à "l'apaisement" et au "dialogue" lancé par le gouvernement, qui a envoyé sur place une mission interministérielle censée permettre de trouver une issue à la crise.





"Presque tous les commerces sont fermés", souligne Ameline Perrot-Audet, qui dirige un centre équestre à Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième ville la plus peuplée de Guyane, située à la frontière avec le Suriname. "On ne peut plus circuler en voiture. Il y a au moins six ou sept barrages à passer pour se rendre à Cayenne." Ces barrages, qui laissent passer les services d’urgence – de santé notamment – ont été mis en place depuis jeudi par les habitants en colère. "Ce sont des collectifs, souvent composés de gens qui font le même métier", nous explique la jeune femme, qui insiste sur l’aspect un peu "désorganisé" des blocages. "Mais il y a aussi des citoyens qui en ont simplement ras-le-bol."