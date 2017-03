Contestation en Guyane : qui sont les "500 frères", à la pointe du mouvement ?

En 2016, la Guyane est crédité du triste titre de "département le plus meurtrier de France" : 42 homicides pour 250 000 habitants. Un bien triste record qui exaspère les "500 frères" et que ces derniers attribuent à "l'immigration clandestine" venue du Brésil et du Suriname. Pour eux, la Guyane "est devenue une zone de non-droit". Ils souhaitent ardemment l'extradition des ressortissants de ces pays. "Ils représentent la moitié des prisonniers de Rémire [Ndlr, la prison de Rémire-Montjoly]. De toute façon, si un étranger commet un crime, il saute dans le fleuve et on ne le revoit plus", précise le porte-parole à Vice News qui nuance tout de même son propos : "On ne veut stigmatiser personne (...) notre mouvement regroupe toutes les nationalités".





Dans ce climat de délinquance et d'insécurité, les "500 frères" veulent que l'Etat renforce les moyens policiers et judiciaires, "l'application de l'état d'urgence en Guyane", "créer une véritable politique de lutte contre le trafic d'armes à feu, notamment à l'intention des jeunes", "l'augmentation des moyens matériels et humains de la police nationale", "la mise en place de Grands Frères dans tous les quartiers de Guyane", "l'orientation du travail des effectifs de police et de gendarmerie en fonction des spécificités locales en matière de délinquance. Réorienter le travail de l'escadron de gendarmerie mobile vers des missions 'coup-de-poing'notamment dans les squats et les quartiers dits sensibles, dans toute la Guyane", peut-on lire sur le site Franceguyane.fr