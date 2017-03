Contestation en Guyane : qui sont les "500 frères" à la pointe du mouvement ?

Tous vêtus de noir et portant des cagoules, on les voit de plus en plus dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Eux, ce sont les "500 frères", ce collectif créé après le meurtre d'un homme dans un quartier populaire. Leur cheval de bataille ? La délinquance qui fait rage dans le département. Leur signe particulier ? Des vêtements noirs mais également une cagoule, vivement discutée sur les réseaux sociaux. Un accessoire destinée à attirer l'attention et non à se dissimuler pour agir masqué, assure au Monde Zadkiel Saint-Orice, l’un des porte-parole du collectif : "Il y a eu, depuis vingt ans, de nombreuses marches blanches contre la violence, personne n’a été entendu", poursuit-il, soulignant que "la cagoule en plein état d’urgence, c’est juste pour attirer l’attention, faire quelque chose de différent".





Dans un article publié sur Vice News, on apprend notamment d'où ils tiennent leur nom : "500, parce qu'en pratiquant le bouche-à-oreille, on s'est aperçu qu'on était beaucoup. Frères, parce que la Guyane est notre mère", confie Mickaël Mancée, ancien policier et porte-parole du collectif. Lorsqu'ils défilent, ces hommes, venus de tous les corps de métiers (artisans, pêcheurs, employés administratifs...) scandent "nou bon ké sa" (on en a marre) à l'infini.